Já conhece a irmã de Tiago Teotónio Pereira? Ator mostra-se orgulhoso: «Ela é a maior disto tudo»

Tiago Teotónio Pereira entrou na ficção da TVI em 2008, nos «Morangos com Açúcar» e, desde então, participou em vários projetos do canal, como «Deixa Que Te Leve», «O Bairro», «Destinos Cruzados», «I Love It» e «Prisioneira». Agora, é em «Queridos Papás» que podemos vê-lo, onde dá vida a Xavier.

No passado domingo, 2 de abril, o ator usou as redes sociais para mostrar o orgulho no trabalho que a sua irmã tem desenvolvido, partilhando um conjunto de fotografias: "Fã número 1. Sexta a minha irmã partilhou com o mundo a sua primeira música. Espero que a oiçam e que fiquem atentos ao trabalho dela. Não só porque ela é a maior disto tudo, mas porque é o meu orgulho.", escreveu na legenda. Veja aqui:

Recorde ainda, no vídeo em baixo, o momento de uma entrevista de Tiago Teotónio Pereira no «Goucha», onde foi surpreendido pela irmã, no estúdio, em setembro de 2022: