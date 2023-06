Tiago Teotónio Pereira vai casar? Veja o que o ator partilhou nas redes sociais

Tiago Teotónio Pereira publicou no seu perfil do Instagram, no passado dia 17 de junho, uma fotografia ao lado da namorada, Rita Patrocínio, no casamento de Inês Mendes da Silva (dona da agência Notable, que representa várias caras da TVI, como Rita Pereira e Madalena Aragão, entre muitas outras).

Na legenda, o ator escreveu: "Casório dos patrões @ines_mendes_da_silva @franciscoladeira . Não tarda somos nós @ritapatrocinio 😏"

Veja aqui:

Já Inês Patrocínio, que também marcou presença nesse casamento, havia publicado uma fotografia com a irmã, dando a entender o mesmo: "she’s next 🔒❤️‍🩹" ("ela é a próxima", em tradução livre):

Recorde-se que o casal está junto desde 2020 e tem uma filha em comum, Camila, que faz 2 anos em setembro.

Tiago Teotónio Pereira participou nos "Morangos com Açúcar - Férias de Verão 5" e, depois disso, fez parte de muitos outros projetos de ficção da nossa estação, como "Deixa Que Te Leve", "A Casa é Minha", "O Bairro", "Destinos Cruzados", "I Love It", "Prisioneira" e, atualmente, "Queridos Papás".