Suspeito de matar cinco pessoas no Texas já tinha sido deportado quatro vezes. O que se sabe sobre Francisco Oropeza

Francisco Oropeza, o imigrante mexicano de 38 anos suspeito de ter matado cinco pessoas (incluindo uma criança de nove anos) num tiroteio no Texas, na última sexta-feira, já tinha sido deportado pelas autoridades norte-americanas quatro vezes. De acordo com meios de comunicação norte-americanos, Oropeza foi deportado duas vezes em 2009 e depois voltou a ser deportado em 2012 e 2016. Estaria agora novamente ilegal nos Estados Unidos.

Apaixonado por armas, teria como hábito efetuar disparos no quintal de sua casa. Na sexta-feira, foi abordado pelos vizinhos para que parasse com os disparos porque havia um recém-nascido na casa do lado que estavam a tentar adormecer. Francisco Oropeza invadiu a casa dos vizinhos, na cidade de Cleveland, no condado de San Jacinto, onde estavam 15 pessoas (imigrantes hondurenhos), e disparou indiscriminadamente. Matou quatro adultos e uma criança de nove anos.

Agora está em fuga e as autoridades oferecem uma recompensa de 80 mil dólares (cerca de 73 mil euros) por informações que conduzam à sua detenção.

“Zero pistas”

De acordo com a CNN, Greg Capers, xerife do condado de San Jacinto, diz que foram encontradas pelo menos três armas em casa do suspeito.

O homem permanece a monte e é procurado por centenas de agentes da polícia. Logo a seguir ao tiroteio, mais de uma centena e meia de polícias bateram a pente fino uma área de floresta em redor das casas e para onde o suspeito terá fugido a pé. Sem sucesso. Encontraram apenas um telemóvel e algumas roupas.

“Posso dizer-vos, neste momento, que temos zero pistas. Não sabemos onde ele está e não temos qualquer ideia de onde possa estar. Parece que, neste momento, estamos a entrar em becos sem saída”, confessou o xerife.

A mulher que o protegeu foi a primeira vítima

Wilson Garcia perdeu a mulher e um filho no tiroteio e escapou por pouco à fúria do vizinho. O bebé de um mês que estavam a tentar adormecer era o seu filho mais novo. Em lágrimas, conta aos jornalistas que, juntamente com mais dois amigos, se dirigiram ao vizinho e, “respeitosamente”, pediram que se afastasse um pouco mais das casas.

“Disse-nos que estava na sua propriedade e que podia fazer o que quisesse”, conta, citado pela Associated Press.

Antes de o vizinho lhe entrar em casa, Wilson Garcia diz que ligou para a polícia cinco vezes. A resposta foi sempre a mesma: a ajuda estava a caminho.

Quando Francisco Oropeza lhe entrou em casa, a mulher disse-lhe que se recolhesse e pôs-se à frente. Alegou que o vizinho não teria coragem de disparar sobre uma mulher. Acabou por ser a primeira vítima.

Retiro da Igreja que acabou em tragédia

As 15 pessoas que estavam na casa estariam num convívio da Igreja quando tudo aconteceu. Wilson Garcia conta que o filho Daniel Enrique foi outra das vítimas, assim como duas mulheres que tentaram proteger o bebé recém-nascido e a outra filha de dois anos. Uma das mulheres que morreu a tentar proteger um dos seus filhos mandou-o fugir pela janela, para que escapasse e pudesse cuidar dos filhos sobreviventes.

“Não tenho palavras para descrever o que aconteceu. É como se eu estivesse vivo, mas ao mesmo tempo não estivesse. O que aconteceu foi horrível”, diz.

O tiroteio aconteceu na sexta-feira. Três das crianças feridas tiveram alta do hospital este domingo, de acordo com o jornal Houston Chronicle.