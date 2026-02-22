Em Primeira mão. Tony Carreira faz grande revelação na gala da TVI: «Ainda este ano em…»

Tony Carreira anunciou, em primeira mão, uma grande novidade na festa dos 33 anos da TVI, no Casino Estoril. O cantor regressa, ainda este ano, aos maiores palcos do País. Há um grande concerto a ser preparado. «Em novembro, no Meo Arena», desvendou.
Na entrevista feita para o digital TVI, Tony Carreira confidenciou, ainda, sentir-se «nervoso» quando pisa um palco, apesar dos longos anos de carreira e de êxitos.
O Casino Estoril está a ser palco de uma grande festa. Os 33 anos da TVI estão a ser assinalados com uma gala, muita música e, claro, muitas celebridades a desfilar na passadeira vermelha.
