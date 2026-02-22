Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Em Primeira mão. Tony Carreira faz grande revelação na gala da TVI: «Ainda este ano em…»

  • Redação TVI
  • Há 2h e 29min
Em Primeira mão. Tony Carreira faz grande revelação na gala da TVI: «Ainda este ano em…» - TVI

Na gala da TVI, Tony Carreira revela uma novidade profissional que vai fazer delirar os fãs

Tony Carreira anunciou, em primeira mão, uma grande novidade na festa dos 33 anos da TVI, no Casino Estoril. O cantor regressa, ainda este ano, aos maiores palcos do País. Há um grande concerto a ser preparado. «Em novembro, no Meo Arena», desvendou.

Na entrevista feita para o digital TVI, Tony Carreira confidenciou, ainda, sentir-se «nervoso» quando pisa um palco, apesar dos longos anos de carreira e de êxitos.

O Casino Estoril está a ser palco de uma grande festa. Os 33 anos da TVI estão a ser assinalados com uma gala, muita música e, claro, muitas celebridades a desfilar na passadeira vermelha.

