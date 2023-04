Tony Carreira celebra 35 anos de carreira e anuncia novidade

Saiba qual é o nome do neto de Tony Carreira

Goucha recorda conversa «dura» com Tony Carreira: «Nessa noite eu não dormi»

Tony Carreira celebra 35 anos de carreira e anuncia novo concerto no Altice Arena

Esta sexta-feira, 31 de março de 2023, Tony Carreira atuou no Casino do Estoril para celebrar os 35 anos de carreira e contou com caras muito conhecidas.

Fernanda Serrano e Manuel Luís Goucha foram alguns dos famosos que marcaram presença neste evento.

Numa noite marcada por grandes êxitos, o artista, que canta o genérico de «Para Sempre», aproveitou a ocasião para anunciar, em primeira mão uma grande novidade: «dia 25 de novembro estaremos no Altice Arena».

Tony Carreira já fez questão de agradecer todo o carinho através de uma publicação nas redes sociais: