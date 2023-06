A vida impressionante de Tracy de Oliveira, concorrente da Casa dos Segredos e prima de Cristiano Ronaldo

Ainda se lembra de Tracy de Oliveira? A prima de Cristiano Ronaldo ficou conhecida em 2012, aos 18 anos, quando participou na Casa dos Segredos. A concorrente entrou com segredo «Sou prima de Cristiano Ronaldo». A participação no reality show da TVi foi curtam de apenas alguns dias, mas Tracy Oliveira tornou-se famosos e soma milhares de seguidores nas redes sociais. É aliás nas redes sociais que exibe a sua vida. Tracy de Oliveira, que vive em Jersey, mostra os seus visuais, acessórios de luxo, viagens em cenários paradisíacos, mas também fotografias do filho. É também notório que partilha os momentos que vive com a família Aveiro.

Atualmente, Tracy de Oliveira tem 29 anos.

