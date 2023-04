Três detidos por droga e armas em investigação por homicídio em Famalicão

MM

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens e uma mulher suspeitos dos crimes de detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma investigação por tentativa de homicídio em Famalicão, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ refere que a tentativa de homicídio ocorreu no dia 30 de janeiro, na via pública, junto à residência dos intervenientes, naquele município do distrito de Braga.

“Aí, após um desentendimento alegadamente motivado por questões relacionadas com tráfico de droga, ocorreram disparos, com armas de caça, entre os contendores e familiares, de que resultaram ferimentos num deles bem como numa funcionária de um estabelecimento próximo”, acrescenta.

A PJ deu agora cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e cinco mandados de busca em veículos, de que resultaram as três detenções e a apreensão de quatro espingardas caçadeiras, três pistolas, centenas de cartuchos e munições e cocaína suficiente para 95 doses.

Dois dos detidos, um homem com 39 anos e uma mulher de 29 anos, foram libertados, por determinação da autoridade judiciária.

O terceiro, um homem de 31 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Guimarães, para aplicação de medidas de coação.