Júlia leva genro a tribunal para garantir visitas à neta após perder a filha

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Direito de amar».

Desde a morte da filha que Júlia fez questão de estar na vida da neta. Contudo, sente que com o tempo o contacto tem vindo a diminuir com períodos de visita mais curtos e falhas de compromissos. Teme que este afastamento tenha consequências tristes, como a perda de memória da mãe.

Júlia perdeu a filha há 5 anos, quando a criança tinha 3 anos. No luto, admite que se apoiou de forma mútua no genro mas no último ano refez a vida. Mostra-se feliz por isso, mas não quer interferências na relação com a neta.

Salvador nega as acusações e diz que a ex-sogra está todas as semanas com a neta. Diz ainda que os pedidos de Júlia têm-se tornado insustentáveis, mas garante que não quer o afastamento de ambas.

Sentença final: Júlia não pode exigir a calendarização de visitas.