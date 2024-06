“TVI 3.0" é caso de estudo em livro

“O Poder da Web3 e dos Mundos Virtuais para as Empresas do Futuro”, de Sara Teixeira e Jorge Silva Martins, é o livro que vem trazer as ideias em torno da Web3 para pessoas e empresas poderem entrar nesta nova fase da Web e tirar o máximo partido da mesma. E para completar o livro inclui casos de estudo, de onde se destacou o da TVI, realizado em torno dos 30 anos da marca e com a presença no Metaverso e os NFTs de experiências exclusivas.

Nas palavras de Sara Teixeira, co-autora do livro:

Tínhamos há muito identificado uma enorme lacuna em tudo o que diz respeito a estas temáticas de tecnologias emergentes e um grande desconhecimento pelas empresas do que consiste a Web3 e em que medida este novo paradigma de uma internet descentralizada, fundamentalmente assente em tecnologia blockchain, pode impactar os modelos de negócio existentes. Recorrendo aos contactos que temos neste espaço decidimos convidar os melhores entre os melhores em Web3 em Portugal, desafiando-os à elaboração de um guia com significado e impacto e que permitisse a todos os interessados (empresas ou particulares) compreender e avaliar em que medida fará sentido explorar estes novos domínios nas suas empresas e nos seus projetos.

O Metaverso e experiências NFT da TVI trouxeram uma nova dimensão de interação e celebração para os seus espectadores. O projeto foi concebido para reforçar a cultura de inovação da Media Capital, promovendo a experimentação.

“Eu não sabia muito sobre metaverso e NFTS, quando o Ricardo Tomé me convidou a estar (muito) envolvida no lançamento da primeira coleção de momentos icónicos da TVI. No quotidiano digital, é fácil ficarmos absorvidos pelos pormenores do dia a dia e não conseguirmos vislumbrar o panorama geral. Por isso, mergulhar neste projeto, perceber o real impacto que a WEB 3 terá em termos políticos, sociais e económicos foi verdadeiramente surpreendente. Este é um novo mundo, com novas regras e novos valores, que ultrapassam leis e fronteiras e abrem horizontes fraturantes.”

Joana Cabral

Coordenadora Digital TVI, TVI Player, IOL

Para além do Case-Study da TVI, os leitores poderão ainda encontrar no livro temáticas e autores como:

impacto da Blockchain nas empresas, por Roberto Machado

Descentralização empresarial, por Joana Lacerda

Direito e os mundos virtuais, por Jorge Silva Martins (também co-autor do livro)

Como construir uma comunidade forte em torno da marca, por Joana Barros

poder da inteligência artificial para as empresas do futuro, por Artur Goulão

Isto entre outros vários temas e autores.

O livro encontra-se já à venda nas livrarias e pela via online.

"O avanço da Web3 e de tecnologias como a blockchain coloca desafios legais altamente inovadores, que as empresas devem conhecer e compreender em detalhe para poderem navegar em segurança nestes novos mundos. Este livro ajuda a compreender melhor as tecnologias que se cruzam e interagem neste novo paradigma de internet descentralizada e a identificar alguns dos principais temas jurídicos que as empresas devem ter em conta, procurando-se que desta conjugação possam ser lançadas as bases para a criação de novos projetos altamente inovadores e disruptivos"

Jorge Silva Martins, co-autor

“Desenvolver projetos inovadores de tecnologia é aceitar a incerteza dos desafios, com o estímulo do desconhecido e a criatividade necessária para encontrar soluções que nos permitem avançar cada degrau. No final, com a satisfação do objetivo concretizado, olhamos para trás e vemos que o caminho que nos trouxe foi muitas vezes bem diferente do que imaginámos, mas o foco no objetivo e a capacidade de adaptação foram os fatores críticos de sucesso que nos permitiram criar um caminho para chegar.”

Nuno Fonseca

Diretor Técnico, Media Capital Digital