Flávio Furtado pede perdão aos telespetadores: «Que me perdoem todos os que nos assistiram». Saiba o que aconteceu

Durante o TVI Extra da passada terça-feira, dia 15 de agosto, Flávio Furtado acabou por ter um ataque de riso incontrolável. Enquanto Helena Isabel contou uma história acerca da sua suposta vizinha, deixou escapar um pormenor que fez crer que a história era, na verdade, sobre si.

Ao se aperceber disso, Flávio Furtado não resistiu e desmanchou-se a rir, num momento que durou vários minutos e que desviou a atenção de todos em estúdio para si.

Na manhã desta quarta-feira, dia 16, o apresentador partilhou o vídeo do momento na sua página de Instagram: «Para quem trabalha em televisão, pior do que ter ‘uma branca’ é ter um ataque de riso 🤣 Que me perdoem todos os que nos assistiram ontem», escreveu, pedindo desculpa aos telespetadores pela momento embaraçoso.

Veja a publicação do apresentador em baixo: