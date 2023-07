Em direto, Inês Simões revela novidade: «Estive no hospital a dar um beijinho ao filho (...) do meu ex-marido»

Inês Simões posa com as 'Carolácia' e soma elogios: «Tudo de bom»

Inês Simões, esteve presente na passada terça-feira, 25 de julho, no programa «TVI Extra», a comentar as últimas notícias dos famosos.

A comentadora, a dada altura, comentou com os colegas que a filha, Beatriz, de 13 anos, já é irmã mais velha. Inês Simões comentou que o ex-marido, foi pai de um menino e já teve oportunidade de o conhecer: «A minha filha Beatriz teve um irmão, o Vasco, que nasceu hoje (…). Eu estive no hospital, a minha filha está num excitamento tremendo, é um outro casamento do meu ex-marido e pronto, somos todos família, damo-nos todos bem», começou por dizer.

A ex-concorrente do Big Brother, aproveitou para deixar um conselho a todas as pessoas que vivem separadas dos pais dos filhos: «Espero que isto também sirva de inspiração para as famílias que, muitas das vezes, usam as crianças como armas de arremesso. Eu estive no hospital a dar um beijinho ao filho recém-nascido do meu ex-marido, que é irmão da minha filha, a dar um beijinho à Rita. E mais, quem fez o parto do Vasco foi a madrinha da minha filha, que é minha comadre. Tudo em família. Estamos todos muito bem resolvidos, damo-nos todos muito bem», frisou.