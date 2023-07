Marta Gil prepara-se para casar? Atriz revela: «O que eu sempre quis foi casar!»

Marta Gil: Os pormenores do look cintilante que usou na gala do Big Brother

Marta Gil, em conversa com Sérgio Ferreira, repórter do TVI Extra, contou tudo sobre o futuro do seu relacionamento. «Ouvi dizer que tu e o Zé vão casar», afirmou o repórter. Em gargalhadas, Marta Gil não hesitou em responder: «Isso é a piada do ano!», negando a possibilidade de se casar em breve.

«Eu ainda não vou casar, mas digo já uma coisa… eu quero imenso casar… e vai ser uma festa!», adiantou a atriz. «O que eu mais quero é casar», acrescentou, revelando quem um dos seus grandes sonhos é casar.

«Quero casar antes dos 40», contou ainda atriz, que se encontra com 38 anos.

Ao assistirem às declarações da atriz, Flávio Furtado e os comentadores acabaram por dar a sua opinião sobre as revelações de Marta Gil: «Ela deu aqui algumas dicas ao namorado», brinca Flávio Furtado, em conversa com os comentadores.