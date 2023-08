Após ser confrontado com a presença de Bárbara Parada no TVI Extra, Miguel Vicente abandona ligação em direto

Miguel Vicente reencontra-se com Bárbara Parada? Ex-casal esclarece tudo em direto!

Miguel Vicente foi convidado a ligar-se em direto no TVI Extra para falar acerca de uma notícia sobre si, onde se divulga que o vencedor do Big Brother assumiu ter visto Bárbara Parada numa discoteca no Algarve e lhe ter acenado. Nessa mesma entrevista, Miguel Vicente assumiu ainda que a ex-namorada pode contar consigo para o que precisar, apesar da relação entre os dois ter terminado.

O vencedor do Big Brother acabou por entrar em direto e esclarecer as declarações que fez: «Eu acho que ela nem reparou que eu a cumprimentei», começou por dizer. «Cumprimentei-a ao longe, normal, sem nada demais», acrescentou.

É neste momento que Bárbara Parada se junta à conversa, ligando-se em direto, para surpresa do ex- casal. «Desta eu não estava à espera», começou por dizer Bárbara Parada.

Apesar de ter sido surpreendida, Bárbara Parada acabou por se manter em chamada com a equipa do programa, no entanto, Miguel Vicente decidiu retirar-se: «Boa noite para todos. Fiquem bem», disse, acabando por se despedir.

Flávio Furtado mostrou-se indignado com a atitude de Miguel Vicente e acabou por agradecer a Bárbara Parada ter-se mantido em chamada: «Obrigado por seres uma moça educada e não nos teres abandonado, mas as pessoas só têm a importância que nós lhes damos ou que nos dão», rematou. Bárbara Parada respondeu que apenas se manteve em chamada por respeito à equipa e que se soubesse que ele iria estar presente, não teria aceitado o convite.

