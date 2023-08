Após polémica, Susana Dias Ramos reage às críticas: «Tenho pena que...»

Nos últimos dias, Susana Dias Ramos esteve no centro de uma polémica, devido a uma opinião que deu no seu podcast ‘100 Tabus’. «A energia feminina gosta de ser dominada no campo do amor, no campo emocional, no campo do sentimento. Não é dominada debaixo do pé do homem, não é suportada financeiramente por ele, não é nada disso», começou por afirmar Susana Dias Ramos.

«Um homem, se tiver muita energia feminina, gosta de lavar a loiça, gosta de arrumar a casa, gosta de cozinhar, gosta de fazer birras, gosta de ter aquelas atitudes típicas das mulheres, vai ser pouco tesudo», acrescentou.

Estas afirmações estão a dar muito que falar nas redes sociais e, esta terça-feira, 15 de agosto, Susana Dias Ramos esteve em direto no TVI Extra e reagiu às críticas de que tem sido alvo.

« Não vou retirar uma vírgula do que eu disse. Tenho pena que, de um episódio que tenha mais de 60 minutos, tenham retirado sete segundos e tenham feito 'correr tinta'», começou por esclarecer.

«Em momento nenhum, falo sobre orientações sexuais, opções sexuais, seja o que for, no meu vídeo. Contextualizando: este vídeo era um vídeo sobre a rapidinha e sobre o facto de termos de manter algum desejo na relação, quando estamos casados há 20 anos.", acrescentou.