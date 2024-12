TVI Pass: A nova aplicação da TVI que lhe permite ganhar prémios e experiências únicas!

A TVI, líder em televisão e em digital em Portugal, anunciou o lançamento da TVI Pass, um aplicação que «proporciona aos utilizadores uma ligação interativa e personalizada ao emocionante universo TVI, dos seus rostos, programas, estúdios e eventos».

Ao longo dos anos, a TVI tem demonstrado um compromisso com a inovação e a interatividade. Exemplos marcantes incluem o programa "Rising Star", onde milhões de portugueses participaram, em tempo real, para decidir os talentos que avançavam na competição, e os populares reality shows, onde o público determina os vencedores através de chamadas telefónicas ou pela app TVI Reality.

Com o avanço das tecnologias on-demand e a crescente necessidade de experiências acessíveis "anytime, anywhere", a TVI desenvolveu a TVI Pass para atender às novas expectativas do público por uma interação mais flexível e abrangente.

Participação Ativa no Universo TVI

A TVI Pass permite que os espectadores se tornem participantes ativos no mundo da TVI. A aplicação oferece funcionalidades como:

Comentar em programas junto à comunidade de fãs.

Acesso aos principais conteúdos do dia.

Passatempos pagos e gratuitos.

Participação em eventos exclusivos do universo TVI.

Prémios e Benefícios Exclusivos

Com a TVI Pass, os utilizadores podem ganhar prémios incríveis, como:

Cartões presente e automóveis.

Produtos oficiais da TVI.

Acesso VIP a eventos.

Visitas aos bastidores e gravações.

Entrada em festas exclusivas e tours pelos estúdios das novelas e programas

Acessibilidade Global

A app está disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android, e oferece a possibilidade de participar em passatempos de forma mais acessível, inclusive para aqueles fora de Portugal. Este avanço representa uma expansão significativa na proximidade entre a TVI e o seu público internacional.

Uma Visão de Futuro

«Na TVI, sempre valorizámos a participação dos nossos públicos e a nossa proximidade com eles. São pilares fundamentais da nossa antena, e acreditamos que esta solução reforça esses laços. Agora, mais do que nunca, os nossos espectadores fazem parte do mundo TVI e da família TVI», garante José Eduardo Moniz, Diretor-Geral da TVI.

Já Ricardo Tomé, Diretor-Geral da Media Capital Digital, destaca que a ideia foi «amadurecida com os parceiros certos e uma equipa interna multidisciplinar», com suporte tecnológico da Magycal e colaboração da Amazon e Google News Initiative.

Instale Agora

A app TVI Pass pode ser instalada gratuitamente em dispositivos móveis e oferece compras integradas para algumas funcionalidades específicas. Mais informações podem ser encontradas em tvipass.iol.pt.

TVI Pass, ganhar passa por aqui!