Ganhe 5.000€ com o TVI Pass - participe já!

Já imaginou o que faria com 5.000 euros em cartão? Um fim de semana de sonho, aquela viagem que anda a adiar há tanto tempo, ou talvez um upgrade à sua casa?

Com o TVI Pass, tudo isso pode estar mais perto do que imagina!

A TVI lança um passatempo exclusivo que vai premiar um participante com um cartão VISA ELECTRON PRÉ-PAGO no valor de 5.000€. Participar é simples, rápido e pode mudar o seu mês - ou até o seu ano!

Como participar?

Basta aceder ao TVI Pass, seguir as instruções indicadas e efetuar a sua participação.

O custo é de 1€ + IVA por participação e cada pessoa pode participar até 6 vezes por dia.

Lembre-se: quanto mais participa, maiores são as hipóteses de ganhar!

Regulamento e mais informações

Concurso publicitário 33/2025 autorizado pela CMO. Prémio em cartão , não convertível em dinheiro. Regulamento em tvi.pt. Custo participação: 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos e NIF UE. Limite máximo diário de 6 participações por meio de participação. Participe de forma informada e responsável. Serviço TVI / MCD.

O regulamento completo está disponível aqui.

Participe de forma informada e responsável e quem sabe se não será o grande vencedor ou vencedora deste fantástico prémio!