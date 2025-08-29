Ganhe um convite duplo para o evento exclusivo de Apresentação da Nova Grelha TVI

Estamos a oferecer um convite duplo, para que possa viver esta noite especial na companhia de alguém à sua escolha e descobrir, em primeira mão, todas as novidades da nova temporada da TVI.
Como participar?
É muito simples:
-
Aceda à APP TVI Pass;
-
Participe no passatempo até ao dia 8 de setembro;
-
Fique habilitado a ganhar um convite duplo para este evento único.
*A participação tem o custo de 180 créditos (1,26€). Na ausência de créditos em saldo, a participação terá um custo de 1€ + IVA.
Detalhes do evento
📅 11 de setembro
📍 Praia no Parque, Parque Eduardo VII, Lisboa
Não perca esta oportunidade de viver uma experiência única com a TVI. Participe já e venha celebrar connosco a apresentação da Nova Grelha TVI!