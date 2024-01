De uma mentira na Máquina da Verdade à profissão inesperada de uma espetadora: os conteúdos mais vistos no TVI Player em 2023

Todos os meses 1 milhão de utilizadores consome conteúdos no TVI Player, a plataforma de streaming da Media Capital que reúne os melhores conteúdos da TVI e CNN Portugal.

Mas o que viram em 2023? Prepare-se para (re)descobrir o TVI Player e conhecer os conteúdos mais vistos do ano que passou:

Programa mais visto

A série original "Morangos com Açúcar" conquistou o coração dos utilizadores e emergiu como o conteúdo mais assistido do ano. No 20º aniversário de Morangos com Açúcar, o TVI Player disponibilizou a nova série, todas as temporadas da série original e ainda um canal 24h exclusivamente dedicado à série juvenil que marcou várias gerações.

No top de preferências dos utilizadores estiveram os reality shows “Big Brother” e “Triângulo” que fizeram os utilizadores vibrarem com as discussões, rivalidades e paixões dentro da casa mais vigiada do país.

Momento mais visto

Nuno Homem de Sá assume filho sete meses após o nascimento: «Fui ludibriado...»

Um dos conteúdos mais vistos pelos utilizadores do TVI Player em 2023 foi a entrevista de Maria Cerqueira Gomes a Nuno Homem de Sá. No «Conta-me», o ator revelou que só teve conhecimento de que tinha um filho quando este já tinha 7 meses.

Maria Justina pede desculpa após ter mentido na «Máquina da Verdade»

No top dos momentos mais vistos esteve um caso do programa «Máquina da Verdade». Maria Justina submeteu-se ao teste do polígrafo para provar a sua inocência, mas ficou provado que esta estaria a mentir.

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos em choque com a profissão da vencedora do passatempo

Outro dos conteúdos mais vistos aconteceu durante o programa «Dois às 10», quando Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos ficaram surpreendidos ao saber qual a profissão da vencedora do passatempo.

Neste top estiveram ainda as previsões mensais do horóscopo.

Dia com mais espectadores

Dia 23 de outubro foi o dia com mais utilizadores no TVI Player. A estreia da nova série de Morangos com Açúcar trouxe muitos utilizadores à plataforma que quiseram ver em direto o primeiro episódio e conhecer as novas caras do Colégio da Barra.

Conteúdo exclusivo mais visto:

Os detalhes da morte brutal de Carlos Castro e a relação com Renato Seabra

Ao longo do ano, o TVI Player lançou o programa exclusivo “Sentido Criminal”, uma rubrica sobre crime onde Joanna Pratas analisou os factos relacionados com alguns dos casos portugueses mais chocantes. O caso de Carlos Castro foi um dos conteúdos que gerou mais interesse junto dos utilizadores.

Inês Simões questiona Joana Machado Madeira: «Casaste com o Eduardo por amor ou por interesse?»

Ainda em 2023, o TVI Player lançou o programa de entrevistas “Contraste” conduzido por Inês Simões. Pelo programa passaram Eduardo Madeira, Bruno de Carvalho, Tiago Castro, Ângelo Rebelo e Patrícia Morais. A entrevista a Joana Machado Madeira foi uma das mais vistas.

Programa mais visto no serviço “Veja Primeiro”

2023 também foi ano de lançamento do serviço “Veja Primeiro” disponível para os subscritores do TVI Player Internacional, que passaram a poder assistir aos episódios das suas novelas preferidas uma semana antes de serem emitidas. Os episódios da novela “Queridos Papás”, que conta a história de quatro homens e os desafios de serem pais, foram os mais vistos do ano.

O TVI Player agradece a todos os utilizadores por estarem desse lado. Este foi um ano repleto de emoções, sorrisos e descobertas, e mal podemos esperar para partilhar mais momentos emocionantes!

Para 2024, o TVI Player promete grandes novidades e novos lançamentos!