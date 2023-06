Joel Dias revela o que, no passado, detonou a relação com a mãe: «Fui eu que descobri a traição da minha mãe». Saiba tudo

Os bastidores do casamento de Joel e Patrícia: Veja as fotos!

Joel Dias, do Casamento Marcado, esteve na passada quinta-feira, dia 29 de junho, no Goucha e falou sobre os altos e baixos da sua vida. Depois de se ter tornado polémico o momento da sua entrada no altar sem a sua mãe ao seu lado, o ex-protagonista contou o que, no passado, afetou a relação com a progenitora.

Quando Manuel Luís Goucha questiona Joel Dias acerca da separação dos pais, o ex-protagonista revela: «Foi frustrante porque fui eu que descobri a traição da minha mãe e fui eu que tive de dizer ao meu pai». É neste momento que o apresentador questiona como é que o jovem descobriu a traição da mãe, no entanto, Joel Dias desaba em lágrimas e mostra-se incapaz de falar sobre o assunto: «Ainda dói», afirma, lavado em lágrimas.

Joel Dias revela que foi o próprio a contar ao pai que a mãe traía porque a mãe não teve coragem para o fazer: «Contei por videochamada», revela o ex-protagonista, visto que o pai estava em trabalho fora do país.

Segundo Joel Dias, desde aí a relação com a mãe nunca mais foi a mesma: «Eu saí de casa, fui viver sozinho», revela. «É uma atitude de revolta», acrescenta. Pouco depois desta fase, Joel Dias mudou-se para Moçambique para junto do pai, no entanto 2 anos depois, regressou a Portugal. Apesar do regresso, Joel Dias nunca recuperou a boa relação com a mãe: «A minha relação com a minha mãe não está favorável porque nunca tive aquela confiança que tinha nela», partilha o ex-protagonista.

Atualmente, a relação com a mãe não continua «favorável», no entanto, por ser a sua mãe, Joel Dias confessa que acabou por convidá-la para o casamento, ainda que não fosse ela a levá-lo ao altar.

Sobre a mágoa que traz até aos dias de hoje, Joel Dias afirma que, apesar da mãe ter traído o pai, o jovem sentiu-se traído pela progenitora, também pela falta de coragem que esta teve em ser sincera com o pai do ex-protagonista: «Senti-me mais traído por não ser ela a confrontar», revela.