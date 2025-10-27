1 milhão de seguidores! TVI faz história no Instagram

Hoje há motivos para festejar! A TVI atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram. Um milhão!

Um marco que nos enche de orgulho e celebra a força de uma comunidade que cresce connosco todos os dias.

Mais do que um número redondo, este feito representa o resultado de anos de criatividade, consistência e trabalho de equipa. De profissionais que, todos os dias, procuram novas formas de comunicar, surpreender e emocionar o público.

O Instagram da TVI é hoje um espaço vivo, dinâmico e irreverente, que mistura informação, entretenimento e humor, sempre com a missão de estar mais próximo das pessoas. Entre memes, novelas, reality shows, entrevistas e momentos inesquecíveis, o conteúdo reflete a energia e a identidade da marca TVI: autêntica, próxima e sempre em movimento.

1 milhão de seguidores. 1 milhão de histórias. 1 milhão de razões para continuarmos juntos.