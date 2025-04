Há um novo bebé na vida de Joana Diniz: «Que lindas!»

Quem é o irmão de Cláudio Ramos que conquistou o coração de Joana Diniz? Veja as imagens!

Joana Diniz, de 32 anos, natural de Vila Franca de Xira, encantou os seguidores ao partilhar um vídeo amoroso no seu Instagram, onde surge a segurar a sua sobrinha Mayla ao colo. O momento ternurento rapidamente gerou uma onda de reações carinhosas por parte dos fãs, que não pouparam elogios: «Que lindas ❤️😍», «Que menina tão fofinha 💕💕💕💕», «❤️❤️❤️❤️Muita sorte para a sobrinha e tia, pais e prima», e «Tão fofinha 😍❤️❤️🙌».

Joana Diniz continua a ser uma figura acarinhada pelo público desde a sua participação na «Casa dos Segredos 4», onde se destacou pelo seu espírito animado e frontalidade. Desde então, integrou vários reality shows e ficou conhecida pela "paixão platónica" que desenvolveu pela Voz do programa. Além da televisão, Joana tem uma forte ligação às danças de salão, tendo competido na área.

Atualmente, além de influencer digital e hairstylist, Joana Diniz dedica-se à sua maior paixão: ser mãe da pequena Valentina. A sua participação no «Secret Story - Desafio Final» decorreu até 16 de março de 2025, e promete continuar a surpreender os fãs.

Com a chegada de Mayla, Joana ganha um novo papel na sua vida: o de tia babada. Resta saber se, em breve, veremos mais momentos ternurentos entre as duas a iluminar as redes sociais.