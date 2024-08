TVI reafirma-se como a estação preferida dos portugueses

A TVI foi a televisão líder em julho de 2024. Este resultado torna-se evidente nos dois indicadores fundamentais – número de dias de liderança e média de audiências. A TVI foi líder em 17 dias do mês de julho, contra 10 dias da SIC e 4 da RTP1. No total do ano, a TVI regista já 134 vitórias, contra 61 da SIC e 17 da RTP1.

Julho confirmou o notável crescimento que a TVI tem vindo a registar. Foi a estação que mais cresceu face ao período homólogo de 2023: de 14% para 15% de share (uma subida a rondar os 11% em termos de audiência média). Neste mês que agora terminou, a TVI ficou à frente do seu concorrente mais direto 0,5pp. Ficou inclusive à frente da SIC no principal target comercial, ABCD_15_54.

A TVI foi também o canal líder em horário nobre.

Nos primeiros sete meses do ano, a TVI soma 15,2% de share contra 14,7% da SIC.

“Cacau” é a novela mais vista na televisão portuguesa com 873 mil espectadores em julho.

As Galas do “Dilema” destacam-se nos serões de domingo com 713 mil espectadores. O “Especial” registou bons resultados liderando no seu horário durante a semana. “Última Hora” também atinge números vencedores.

O jogo dos quartos-final do Euro 2024 emitido pela estação obteve 3,5 milhões de espectadores. E os dois jogos dos “Desafios Betano” alcançaram uma audiência média de 843 mil espectadores.

A “Sentença” obteve mais de meio milhão de espectadores, em cada episódio, este mês.

Além dos programas já referidos, “Dois às 10” lidera as manhãs e “Em Família” ganha nos sábados à tarde. O programa “Congela”, com 615 mil espectadores, comanda as noites de sábado.

Uma nota ainda para o novo programa “Ganha Já”. Aos sábados de manhã, reduziu drasticamente o fosso até então existente neste horário.

A Informação continua a reforçar a sua relação com os portugueses. O “TVI Jornal” é o mais visto de segunda a sexta à hora do almoço.

Pelo décimo terceiro mês seguido, o grupo de canais TVI (quatro canais) vence, com todos os seus canais a figurarem no top 15 da televisão em Portugal.

Neste mês, a CNN Portugal reafirma a sua posição como o canal de informação eleito pelos portugueses.