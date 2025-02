Ano novo, liderança reforçada: TVI arranca 2025 a vencer!

A TVI voltou a dominar as audiências no primeiro mês do ano, consolidando a sua posição como o canal mais visto em Portugal.

«No total, somou 26 vitórias, contra 4 da SIC e 1 da RTP1. Foi o melhor mês desde junho de 2024», pode ler-se no comunicado.

Em termos de crescimento, a TVI registou um aumento significativo na audiência média, com uma subida de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os formatos que impulsionaram estes resultados destaca-se o reality show "Secret Story: Desafio Final", que se tornou um fenómeno de audiências aos fins de semana. As galas do programa registaram uma média de 850 mil espectadores, enquanto a emissão "Especial" atingiu os 890 mil espectadores, garantindo a liderança no respetivo horário. Os formatos diários "Última Hora" e "Extra" também demonstraram um desempenho sólido.

Na ficção, destaca-se a estreia da série "Vizinhos para Sempre", que garantiu a liderança no horário, com 760 mil espectadores, em média, por episódio. Já o regresso especial de "Os Batanetes", 20 anos depois, conquistou 1 milhão de espectadores.

Quanto à informação, o "Jornal Nacional" foi o bloco informativo que mais subiu em audiência à noite face a janeiro de 2024. Já o "TVI Jornal" cresceu mais de 32% em relação ao mês homólogo do ano passado, além de ter tido "o melhor mês de sempre" e de ter liderado em janeiro "mais de 50% dos dias úteis do mês".

"Em janeiro, a CNN Portugal reforça a respetiva posição como o canal de informação favorito dos portugueses, alcançando um share de 2,3%, estando à frente em todos os períodos horários. Ganhou 29 dos 31 dias do mês e subiu em relação ao mês homólogo", salienta ainda o comunicado.

Nota ainda para o facto de "pelo 19º mês consecutivo, o grupo de canais TVI permanecer no topo das escolhas dos telespetadores".