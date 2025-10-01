Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Em mês de regressos, a TVI volta a liderar

  • Redação TVI
  • Há 1h e 0min
Sem medo de arriscar,conquistámos a liderança!

No mês dos regressos, a TVI termina setembro em primeiro lugar, com um share de 14,2% e uma vantagem de 0,1 pontos percentuais sobre o concorrente direto.

O regresso do Secret Story marcou as noites de domingo. As galas reuniram, em média, 853 mil espectadores, enquanto o Especial contou com 800 mil, assegurando a liderança no horário. Também o Extra reforçou a presença do formato no final da noite, mantendo a competitividade.

Na ficção, a minisérie O Arquiteto registou uma média de 412 mil espectadores por episódio, confirmando o interesse do público pela produção nacional.

As manhãs voltaram a ser dominadas pelo Dois às 10, que reuniu 311 mil espectadores em média. Aos domingos à tarde, o Funtástico destacou-se como líder absoluto, com 540 mil espectadores.

No entretenimento, A Sentença consolidou a sua força, com 414 mil espectadores por episódio e liderança no seu horário.

A informação da TVI também se destacou. O TVI Jornal liderou ao almoço, com 551 mil espectadores, e o Jornal Nacional foi o mais visto da noite, com uma audiência média de 705 mil indivíduos.

Para José Eduardo Moniz, Diretor-Geral da TVI, “a liderança de setembro é fruto de muito trabalho e da dedicação de uma enorme equipa, que se empenha, todos os dias, em aproximar a Estação dos portugueses.”

