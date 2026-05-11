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TVI volta a liderar no digital em abril

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 24 min
TVI volta a liderar no digital em abril - TVI
Líderes no Digital

A TVI voltou a liderar no digital em abril, impulsionada pelo forte envolvimento do público com a reta final do “Secret Story” e a estreia do “Desafio Final”.

A TVI voltou a afirmar-se como líder digital durante o mês de abril, impulsionada sobretudo pela reta final intensa do “Secret Story” e pela estreia do “Desafio Final”, dois formatos que mobilizaram milhares de espectadores e geraram elevados níveis de consumo nas plataformas digitais do grupo.

O desfecho de uma das edições mais mediáticas e acompanhadas de sempre do reality show ficou marcado pela vitória de Eva, depois de semanas de grande envolvimento do público em torno de um polémico triângulo amoroso. O interesse dos espectadores ultrapassou largamente as galas e emissões diárias, estendendo-se às redes sociais, conteúdos exclusivos e momentos paralelos relacionados com os concorrentes.

TVI Player

No TVI Player, além da possibilidade de reverem os programas, os espectadores acompanharam em direto todos os momentos decisivos do reality show, consolidando a plataforma de streaming da estação como destino central para o consumo em tempo real dos canais TVI e TVI Reality fora da televisão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A estreia do Desafio Final marcou, ainda, uma nova era na interação com o programa e com os reality shows. A app oficial – TVI Reality – está totalmente renovada e tem uma grande novidade: o lançamento de um fórum nativo, que permite aos fãs debater os temas da casa. Um espaço próprio para comentar os momentos mais virais.

CNN Portugal mantém foco na atualidade internacional

Na operação digital da CNN Portugal, os conflitos internacionais continuaram a dominar a agenda informativa ao longo do mês. A guerra na Ucrânia e a tensão no Irão estiveram entre os principais temas acompanhados pela redação, através de artigos de análise, da newsletter semanal “O Admirável Mundo Trump” e do podcast diário “Fúria Épica”.

Além da atualidade internacional, a CNN Portugal destacou ainda os impactos económicos da crise no Médio Oriente em Portugal, assim como temas nacionais como as negociações do pacote laboral e a fase decisiva da Liga portuguesa de futebol.

SELFIE reforça ligação ao público com entrevistas e cobertura de entretenimento

Benefícios exclusivos?
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Também a SELFIE registou um mês de forte atividade editorial, com destaque para a entrevista de Carlos Costa, marcada por revelações pessoais sobre saúde mental, dependências, identidade, perdas familiares e transição de género. O testemunho gerou elevado interesse entre os leitores devido à sua dimensão emocional e relevância social.

A publicação entrevistou ainda David Carreira, a propósito do lançamento de um novo single, do afastamento dos palcos e do regresso à representação. Já Diogo Infante falou sobre o desafio de protagonizar a peça “O Clube dos Poetas Mortos”, em cena no Teatro da Trindade.

A equipa da SELFIE acompanhou também a apresentação da série “Lisbon Noir”, no Museu da Água, e marcou presença nas galas do “Secret Story”, onde entrevistou concorrentes e alcançou resultados expressivos junto do público.

Durante abril, a marca celebrou ainda o seu 9.º aniversário através da campanha “Foi na SELFIE que…”, reunindo testemunhos de várias figuras públicas e reforçando a ligação emocional construída ao longo dos anos.

Benefícios exclusivos?
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Paralelamente, a rubrica “Escolhas by SELFIE” contou com participações de figuras como Ana Arrebentinha, Adriano Silva Martins, Bruno Andrade, Gonçalo Quinaz e António Leal e Silva, que partilharam gostos e preferências pessoais com os leitores.

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