Confia no seu instinto e gosta de desafios? Inscreva-se no novo programa da TVI

Se gosta de desafios e quer viver algo diferente, temos boas notícias: estão abertas as inscrições para o novo programa da TVI.



Este concurso promete juntar cultura geral, rapidez de pensamento e muita adrenalina… mas com um toque inesperado que torna tudo mais divertido e imprevisível! Aqui, não basta saber as respostas: é preciso confiar no instinto e manter a cabeça fria.



As inscrições estão abertas a maiores de 18 anos. Esta é a oportunidade perfeita para quem quer sair da rotina, testar os seus limites e, quem sabe, chegar ao prémio final.

Se acha que tem o que é preciso, esta pode ser a sua vez de brilhar em televisão. Afinal, nunca se sabe até onde o seu conhecimento o pode levar.