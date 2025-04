Novidades fresquinhas! TVI reforça programação com cinco novos formatos

A TVI prepara um mês de abril recheado de novidades, com a estreia de três novos formatos que prometem surpreender e entreter o público: Carlitos e Henriqueta, Star Park e Vai Direto. Com apostas na comédia, no entretenimento e na sátira social, o canal reforça a diversidade da sua grelha e o compromisso com conteúdos originais e de qualidade.

Carlitos e Henriqueta

A primeira estreia acontece já dia 18 de abril com Carlitos e Henriqueta, uma série de comédia que acompanha dois alunos do ensino primário — interpretados por Flávio Gil e Rita Correia de Melo — que, apesar de inseparáveis, são os piores alunos da escola. Com uma abordagem leve e caótica, a série mostra o dia a dia de Carlitos e Henriqueta, cuja irreverência transforma cada aula da professora Adelaide (Susana Mendes) num verdadeiro desafio. Uma proposta destinada a divertir toda a família.

Star Park

No dia seguinte, 19 de abril, estreia Star Park, um game show irreverente que junta três duplas de celebridades para enfrentar provas criativas e bem-humoradas... num parque de estacionamento. A condução do programa está a cargo de Pedro Teixeira e de Diogo Amaral. Enquanto Pedro Teixeira assume o papel de apresentador provocador, Diogo Amaral assegura que nada escapa ao rigor do jogo. Prova após prova, as equipas vão sendo eliminadas até à grande final, onde apenas uma será vencedora.

Vai Direto

A 21 de abril, a TVI aposta numa experiência inovadora com a estreia de Vai Direto, uma sitcom com emissão em direto e atuações ao vivo. Criada por Roberto Pereira, a série segue as peripécias de José Alberto Martins, um ex-autarca em queda livre, interpretado por Carlos M. Cunha. Após ver os seus bens arrestados, muda-se com a mulher para casa da excêntrica cunhada, enquanto tenta manter a sua vida — e reputação — intacta. Entre problemas legais, escândalos familiares e ambições políticas, Vai Direto mistura humor, crítica social e improviso num formato original. O elenco conta ainda com nomes como Ana Guiomar, Bruno Cabrerizo, Filipe Vargas, Inês Faria, Joana Pais de Brito e Sílvia Rizzo.

Os Batanetes

As novidades não ficam por aqui... Dia 23 de abril, regressa a icónica série de comédia “Os Batanetes”, da autoria de Helena Amaral. Lucinda Batanete está de volta ao Samouco, depois de duas décadas na Alemanha, e a sua chegada vem agitar a vila e a rotina familiar. Entre amores cruzados, mexericos e personagens excêntricas, a nova temporada traz humor, crítica social e o regresso de um universo que marcou gerações. O elenco conta com Matilde Breyner, Valerie Braddell, Salvador Nery, Marta Gil, Joaquim Nicolau, Mauro Lopes, Mercês Borges, Martim Balsa, Vítor Emanuel, Leonor Alcácer, Anabela Brígida, Natalina José, Bernardo Lobo Faria e Sofia Aparício, numa combinação de nomes consagrados e novos talentos.

Só Rir

Por fim, a boa disposição continua com a estreia de “Só Rir” a 26 de abril, um programa de apanhados apresentado por Toy. Com momentos inesperados, situações hilariantes e reações espontâneas, Só Rir promete fazer jus ao nome e arrancar gargalhadas aos espetadores. Um regresso à fórmula clássica dos apanhados, agora com o toque único de humor e carisma de Toy.

Com estas estreias, a TVI reforça a aposta em formatos originais, que refletem a diversidade e inovação na sua oferta de entretenimento.