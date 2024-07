Lembra-se de Alba Baptista nas novelas na TVI? Recorde como era a atriz aos 16 anos!

Alba Baptista, que neste mês de julho fez 27 anos, estreou-se na ficção da TVI em 2014, na sequela de Jardins Proibidos.

O seu talento não passou despercebido e logo outras novelas se seguiram, nomeadamente A Impostora e Jogo Duplo. Em 2020, Alba Baptista elevou a sua carreira a um patamar internacional, quando protagonizou a série da Netflix de sucesso Warrior Nun.

Em 2023, a atriz portuguesa voltou a estar 'nas bocas do mundo', mas dessa vez por motivos pessoais, já que o seu namoro com Chris Evans - o famoso Capitão América dos filmes da Marvel - se tornou público e que, em setembro, decidiram subir ao altar - em duas cerimónias intimistas, uma nos EUA e a outra no nosso país.

Para os mais desatentos, aqui fica a cronologia da relação deste casal Alba Baptista e Chris Evans:

Início de 2021: começam a seguir-se no Instagram, gerando especulações sobre uma possível relação

Verão de 2021: ambos estão a gravar projetos na Europa, o que leva os fãs a ficarem convencidos da relação

Novembro de 2022: são vistos de mãos dadas em Los Angeles, o que aumenta os rumores de que estão juntos

Novembro de 2022: Chris Evans confirma a relação numa entrevista à revista People

Setembro de 2023: os atores casam-se, numa cerimónia íntima, em Cape Cod, Massachusetts, e outra no Estoril

Outubro de 2023: Chris Evans marca presença na Comic Con e confirma, pela primeira vez, o casamento

Dezembro de 2023: os atores são fotografados a chegarem à festa de Natal da atriz Scarlett Johansson

Março de 2024: Chris Evans e Alba Baptista marcam presença, juntos, na noite os Óscares

