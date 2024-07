Quem viveu as décadas de 1980 e 1990, certamente se lembra da série que contava a história de um extraterrestre que, por engano, tinha vindo parar à Terra, mais concretamente à garagem da família Tanner. Brian (Benji Gregory), que era o filho mais novo, rapidamente se tornou inseparável de ALF (Alien Form of Life) e juntos viveram muitas aventuras, que fizeram as delícias de quem seguia atentamente as suas peripécias.

Nesta quinta-feira, 11 de julho, a CNN Portugal publicou a notícia de que, após anos de sofrimento, morreu Benji Gregory, o 'miúdo' do ALF. Tinha 46 anos e, segundo a irmã do ator, Rebecca, Benji foi encontrado morto no carro num parque de estacionamento em Peoria, no Estado norte-americano do Illinois, a 13 de junho, e as causas ainda estão a ser apuradas.

Vale a pena recordar que a série de sucesso foi transmitida originalmente pela NBC entre 1986 e 1990 e, apesar de antes disso ter participado em vários outros projetos, esse foi o papel mais icónico da vida de Benji Gregory.

Depois disso, abandonou Hollywood e viveu afastado dos olhares públicos. Segundo o seu perfil nas redes sociais, era um homem solteiro e solitário. Para além de ter assumido ser bipolar, o antigo ator de ALF sofria de um grande transtorno depressivo.

Numa entrevista em 2023, no podcast Splat From the Past, Benji Gregory falou abertamente sobre sua luta com a saúde mental, admitindo passar vários dias sem conseguir dormir.

Veja, na galeria em cima, como era o 'miúdo' do ALF e como ficou irreconhecível ao longo dos anos.

Recorde também o icónico tema de abertura da série, que deixa muita nostalgia a todos aqueles que acompanhavam cada episódio: