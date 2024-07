Catarina Siqueira mostra-se indignada e reclama com situação desagradável: «Vocês acreditam?»

Catarina Siqueira recorreu às stories de Instagram para fazer um vídeo de «reclamação, mas para compensar vou fazer de agradecimento» .

A atriz começou por afirmar: «Vou reclamar da porcaria deste tempo, a gente está em junho e está parecendo que estamos em janeiro, aquele janeiro bem desagradável que chove e faz frio».

Mas depois veio agradecer: «Quero agradecer muito, do fundo do meu coração para uma cliente amorosa que resolveu desmarcar à última da hora e eu terminei a minha massagem, eu ia para casa seguir a minha vida, o meu dia de trabalho… vocês acreditam que eu estou fazendo a minha unha? Vou sair daqui massajada, linda e maravilhosa. É muita sorte num dia, não é?».

Veja o vídeo da atriz, aqui:

De recordar que Catarina Siqueira (35 anos) estreou-se na TVI, na 8ª temporada dos Morangos com Açúcar, em 2011.Recorde-se que depois do seu primeiro projeto na ficção da TVI, a atriz integrou o elenco das novelas Doida Por Ti, Ouro Verde e, mais recentemente, Queridos Papás.

Fora da ficção, Catarina Siqueira participou ainda no programa A Tua Cara Não Me É Estranha e no Big Brother Famosos.