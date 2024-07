Após nova experiência, Catarina Siqueira assume: «Gosto disto e não sabia»

Catarina Siqueira (35 anos) aceitou o desafio lançado pela TVI, de ser repórter no Festival MIMO Amarante.

Após a nova experiência, Catarina Siqueira assume: «Gosto disto e não sabia» - referiu no seu perfil do Instagram, no passado domingo (21 de julho).

«Engraçado como a vida nos surpreende. Gosto disto e não sabia. Sem personagem. Só eu, despida de tudo, um microfone e uma equipa do caraças que me abriu os braços desde o primeiro segundo. Obrigada por ajudarem a miúda a aprender mais umas cenas fixes. 🤟🏻»

Recorde-se que a atriz se estreou na TVI, em 2011, nos Morangos com Açúcar, e depois disso, a atriz integrou o elenco das novelas Doida Por Ti, Ouro Verde e, mais recentemente, Queridos Papás.

