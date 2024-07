Cristina Ferreira faz homenagem a pessoa especial: «Tenho essa dívida de gratidão para sempre»

Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para prestar uma homenagem «a um homem que dedicou toda a sua vida à estação. Não há ninguém que seja tanto aquela casa como ele. O Luís foi também o homem que primeiro acreditou em mim para cargos de direção».

A apresentadora partilhou uma foto ao lado do amigo Luís e escreveu na descrição:

«Hoje é um dia muito especial, de agradecimento e homenagem da @tvioficial a um homem que dedicou toda a sua vida à estação . Não há ninguém que seja tanto aquela casa como ele. O Luís foi também o homem que primeiro acreditou em mim para cargos de direção. Em 2012 decidiu que passava a ser directora de conteúdos não informativos, para lá da apresentação. Tenho essa dívida de gratidão para sempre. Foi motivador, nunca me falhou. Saiu da @tvioficial há uns meses, para o descanso que nunca teve 😉) e hoje, sem saber estávamos todos à espera dele. As lágrimas de emoção mostraram o que sempre reconhecemos: ninguém vestiu a camisola como ele. Obrigada Luís».

Recorde-se que a apresentadora e Diretora de Ficção e Entretenimento voltou às manhãs da TVI, no programa Dois às 10, ao lado de Cláudio Ramos - formato onde ganhou notoriedade, fazendo dupla com Manuel Luís Goucha, durante mais de uma década, no Você na TV.