Após ser alvo de polémicas, Ellen DeGeneres faz despedida: «É a última vez que me vão ver»

Foi no seu mais recente espetáculo de stand-up que Ellen DeGeneres (66 anos) fez o anúncio, de acordo com a imprensa internacional.

Após ser alvo de polémicas, Ellen DeGeneres faz a sua despedida da vida pública: «É a última vez que me vão ver», divulgou o Entertainment Tonight, no seu perfil do Instagram.

«Ellen DeGeneres está "farta" de Hollywood. Durante a sessão de perguntas e respostas do seu espetáculo 'Ellen's Last Stand... Up', a comediante disse aos fãs que está pronta para se despedir dos holofotes, depois do seu próximo especial de stand-up da Netflix» - pode ler-se na legenda.

Recorde-se que a atriz se estreou na TV na divertida série Open House, em 1989, e depois disso outras sitcoms se seguiram. No entanto, foi quando apresentou o programa The Ellen DeGeneres Show, entre 2003 e 2022, que a estrela norte-americana ganhou projeção mundial.

Em 2020, a apresentadora viu-se envolvida em polémicas, já que antigos membros da sua equipa se queixaram publicamente da forma como eram tratados, acusando-a de criar um ambiente "tóxico", de bullying e racismo. Para além disso, muitos dos famosos que marcaram presença no seu programa assumiram, posteriormente, terem sentido um extremo desconforto (pelas perguntas indiscretas, ou momentos mais embaraçosos em que participaram sem anúncio prévio), tudo em prol das audiências.

Vale a pena lembrar que Ellen DeGeneres é casada, desde 2008, com a atriz australiana Portia de Rossi, 15 anos mais nova.