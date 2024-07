Após ausência, Fernanda Serrano confessa: «As saudades já apertam...» e deixa promessa!

Nos últimos dias, Fernanda Serrano (50 anos) partilhou vários momentos, a bordo de um iate, com amigos, no sul de Itália.

Agora, de regresso a Portugal, após , Fernanda Serrano confessou: «As saudades já apertam...» e deixou ainda uma promessa: «hoje à noite, se não adormecer, faço um filme com os muitos melhores momentos da nossa viagem!»

«E terminam estas minhas, agora para sempre, férias maravilhosas com estes amigos que são família há já muitos anos! Foram dias de descanso, muitos muitos sorrisos, sol e pensamentos bons! Dancei, comi, bebi, sorri, mergulhei, li, fiz tudo o que me apeteceu… não é isto que nós precisamos e queremos das férias? Cabeça e coração no sítio… agora, Back to my life que as saudades já apertam do meu Farol! PS hoje à noite, se não adormecer, faço um filme com os muitos melhores momentos da nossa viagem!» - pode ler-se na legenda da publicação feita nesta sexta-feira, 19 de julho.

Fernanda Serrano estreou-se na TVI em 2000, na novela Jardins Proibidos, e que, depois disso, integrou o elenco de muitos outros sucessos da nossa ficção, como Filha do Mar, Queridas Feras (onde desempenhou um dos papéis mais marcantes da sua carreira), Louco Amor, Mulheres e Quero é Viver, apenas para nomear alguns. Atualmente, é em Cacau que podemos vê-la.

Veja as fotos publicadas pela atriz destes dias de sonho, na galeria em cima.