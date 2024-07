Fernanda Serrano mostra-se feliz, em boa companhia: «A vida tem destas coisas boas!»

Foi no passado fim de semana que Fernanda Serrano (50 anos) visitou a Feira do Livro de Lisboa, que este ano decorreu de 29 de maio a 16 de junho, no Parque Eduardo VII.

Fernanda Serrano mostrou-se feliz, em boa companhia, numa publicação feita no seu perfil do Instagram: «A vida tem destas coisas boas!» - começou por dizer. «A minha “vizinha” hoje na Feira do Livro de Lisboa! Que bom este reencontro! Ainda te deixei este por dar… 💋 obrigada @chicocamacho @barbaraguimaraesbg @feiradolivrodelisboa @leya_portugal».

Recorde-se que a atriz - que podemos ver atualmente em Cacau - está a celebrar 30 anos de carreira em Televisão. Na ficção da TVI, estreou-se em 2000, com uma participação na novela Jardins Proibidos, e depois disso integrou o elenco de muitas outras novelas de sucesso, como Filha do Mar, Queridas Feras (onde desempenhou um dos seus papéis mais marcantes, tendo de rapar o cabelo), Louco Amor, Mulheres e Quero é Viver, apenas para nomear alguns.

