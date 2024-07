Arrasou! O 'visual festivaleiro' de Luisinha Oliveira que deixou a Internet rendida

25 jun, 09:55

Com a chegada do verão chegam também os festivais! Luisinha Oliveira marcou presença no Rock in Rio e não deixou ninguém indiferente ao seu visual! Branco e preto foi a combinação de cores escolhida pela atriz e modelo.

Luisinha optou por levar uma saia branca com umas riscas pretas e na parte de cima um top assimétrico muito elegante e sexy.

A caixa de comentários encheu-se de elogios. Pode-se ler alguns como: "Mais linda", "diva como sempre", "tão bonita sempre Lu", "que perfeitaaa".

O que achou deste look?

Percorra a galeria que preparamos para si e veja os registos partilhados por Luisinha Oliveira deste dia de festival.