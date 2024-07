Com sentido de humor, filha bebé de Matilde Breyner protagoniza momento hilariante: «O que recebi em troca é o que está na última fotografia»

25 jun, 14:23

Matilde Breyner partilhou vários registos de um dia especial. A atriz levou pela primeira vez a filha Mia, de seis meses, às águas da Arrábida. A acompanhar uma sequência de fotos, Matilde Breyner escreveu na descrição da partilha:

«O ano passado, com ela na minha barriga, imaginei várias vezes o dia em que lhe ia mostrar o mar da Arrábida. Hoje foi o primeiro de muitos. Até porque esteve maior parte do tempo a dormir e quando lhe molhei os pés na água gelada o que recebi em troca é o que está na última fotografia. É uma questão de hábito, filha. Quem mergulha aqui, mergulha em qualquer parte do mundo».

Os seguidores reagiram ao texto e pode-se ler comentários como: "Ainda hoje lá mergulhei e ( interiormente) fiz o mesmo “gesto”!!!!", "Ahahahah! Que maravilhoso sentido de humor que a miúda herdou...", "Ahahahah tão bom".

Casada com Tiago Felizardo (34 anos), a atriz voltou a ser mãe em dezembro de 2023, depois de ter perdido a sua primeira filha, Zoe, aos 6 meses de gestação, em julho de 2022.

No Goucha, em fevereiro deste ano, a atriz recordou o nascimento de Mia, que trouxe à memória o parto anterior, quando ela nasce sem respirar, tendo de ser reanimada durante 7 minutos:

Recorde-se que Matilde Breyner se estreou na ficção da TVI, nos Morangos com Açúcar, participando depois nas novelas de sucesso Dei-te Quase Tudo, A Única Mulher, A Herdeira, Para Sempre e Rua das Flores.

