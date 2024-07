Ontem às 11:07

Bárbara França faz parte do elenco da série Vizinhos Para Sempre, cujas gravações já arrancaram.

A trabalhar pela primeira vez no nosso país, conheça a atriz brasileira que promete fazer sucesso na nova aposta da ficção da TVI.

Bárbara França, de 31 anos, é natural de Minas Gerais e começou a sua carreira de atriz aos 13 anos, fazendo pequenas participações na Rede Globo.

Foi em 2016 que ganhou destaque, ao dar vida à antagonista da 24ª temporada de "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz".

Na nova aposta da ficção da TVI, Bárbara França fará par romântico com Diogo Morgado, conforme é possível ver através da mais recente publicação do ator no Instagram.

«Se isto são os OFF áudio da série, imaginem aquilo que é feito em IN. e mais não digo.

Aqui com a querida @barbarafrancaa que é hilariante

PS- Não sei o que gosto mais, se a cara circunspecta do realizador Luis Pamplona a assistir, se as gargalhadas da diretora de atores @ritalello_ a partir-se lá atrás.

É isto. #vizinhosparasempre» - lê-se na legenda.

Nos comentários, Bárbara França mostrou-se feliz com este desafio: «Parceiroooooo! Vamos nessa! Feliz demais de estar com vc nesse projeto doido e lindo 😂😂😂😂😂»

Ainda sem data de estreia, Vizinhos Para Sempre promete divertir os portugueses e conta com nomes como Cucha Carvalheiro, Fernando Pires, Mafalda Marafusta, Diana Nicolau, Diogo Valsassina, Patrícia Tavares, Paula Neves e Tiago Teotónio Pereira.

Dinarte Branco, Miguel Flor de Lima, Miguel Guilherme, Miguel Raposo, Pedro Lacerda, Samuel Alves e Valerie Braddell são outros dos atores que irão protagonizar esta produção, que se baseia nas peripécias do dia-a-dia de uma comunidade de vizinhos que foram enganados pela construtora, vivendo num condomínio que não tem as comodidades que lhes venderam.

Até poder vê-na no pequeno ecrã, espreite algumas das melhores fotos da atriz brasileira nas redes socias, na galeria em cima.