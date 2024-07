Conheça a irmã de Margarida Corceiro, que faz sucesso fora da TV

Ontem às 17:49

Margarida Corceiro (de 21 anos) é uma das atrizes mais famosas da sua geração - e das que mais interesse despertam também a nível pessoal, somando milhares de seguidores nas redes sociais.

No entanto, a irmã (mais velha) de Margarida Corceiro faz muito sucesso também, mas fora da TV. Trata-se de Beatriz Corceiro (de 25 anos), engenheira que trabalha no setor das energias renováveis, destacando-se por atuar numa área predominantemente masculina.

Licenciada em Engenharia e Gestão Industrial e desportista de Padel nos tempos livres, Beatriz Corceiro não tem qualquer interesse na exposição mediática.

Recorde-se que foi em 2019 que Margarida Corceiro se estreou na ficção, na TVI, na novela Prisioneira. Depois disso, nunca mais parou, fazendo parte do elenco principal de Bem me Quer e ainda Quero é Viver. Recentemente, fez parte das novas temporadas dos Morangos com Açúcar.

