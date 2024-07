Diogo Amaral ironiza foto com Jessica Athayde e a noiva responde: «Sempre soube que eras esperto»

25 jun, 12:11

Diogo Amaral ironizou uma foto ao lado de Jessica Athayde. Na publicação, o ator escreveu «como é que eu seria se tivesse sempre razão?» , de seguida vemos a resposta a esta pergunta: O ator substituiu a sua cara por uma foto da cara de Jessica Athayde.

A atriz comentou: «Sempre soube que eras esperto». O vídeo está hilariante e, como tal, mereceu muitos comentários.

Pode-se ler alguns como: «AHAHAHAHA», «pds não ter smp razão, mas és corajoso», «Coragem Diogo …prepara a mala», «pahahahahahahahahh» e muitos emojis de risos.

Veja aqui:

Recorde-se que Diogo Amaral tem um filho em comum com Jessica Athayde, Oliver (que faz 5 anos em junho), e é ainda pai de Mateus (de 9 anos), fruto da sua relação terminada em 2017 com Vera Kolodzig. A família conta ainda com vários patudos, para além de Lobo. Ao todo, são 3 cães e ainda duas coelhas.

Numa entrevista ao programa do Goucha, em janeiro de 2024, o ator confessou que dá cada vez mais valor à vida pessoal e explicou porquê.

Diogo Amaral deu início ao seu percurso na representação, na novela Sonhos Traídos, e, desde então, fez parte de vários projetos de sucesso como Morangos com Açúcar, Mundo Meu, Fascínios, Sentimentos, Equador, Espírito Indomável, Doce Tentação, Belmonte e ainda a sequela de Jardins Proibidos, entre outros. Atualmente, integra o elenco principal de Cacau, onde dá vida a Marco.