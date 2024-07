Dos "Morangos com Açúcar" para fenómeno internacional de sucesso? Saiba quem é a atriz que está a dar que falar!

19 jun, 11:51

Madalena Aragão (18 anos) assumiu o papel da grande protagonista das novas temporadas dos Morangos com Açúcar (série que regressou à TVI após mais de uma década) e agora está a dar que falar, após a sua mais recente partilha nas redes sociais.

No passado dia 18 de junho, a atriz publicou um conjunto de imagens, com a legenda: «Açores 💚», onde é possível vê-la com o elenco de "Rabo de Peixe", a série portuguesa da Netflix que se tornou um verdadeiro fenómeno internacional.

Nos comentários, houve logo quem especulasse: «Será que temos a Madalena em Rabo de Pêxe? 🤔🙌», «Tou com um pressentimento que vamos ter a madi em rabo de peixe» e «mady em rabo de peixe??🥹🎬🤍» foram apenas alguns.

Recorde-se que a atriz teve a sua primeira participação na ficção da TVI em A Teia, e, depois disso, ganhou destaque em Quer o Destino. Para Sempre foi a sua mais recente novela e Madalena Aragão já é considerada uma das mais promissoras atrizes da sua geração.

Veja as fotos publicadas por Madalena Aragão no Instagram, na galeria em cima, bem como outros registos das gravações da série portuguesa que conquistou os tops pelo mundo inteiro.