Há um ator dos novos "Morangos com Açúcar" que é filho de dois famosos! Descubra quem

Há um ator dos novos Morangos com Açúcar que é filho de dois famosos! Trata-se de Nuno Represas, de 24 anos, filho mais velho de Luís Represas e Margarida Pinto Correia.

O ator é fruto da união que durou quase duas décadas, tal como o seu irmão José Alberto. O cantor é ainda pai de João e Carolina, de uma relação anterior.

Nuno Represas estreia-se assim na ficção da TVI, na série juvenil que regressou aos ecrãs em 2023, onde dá vida a Gil, na nova temporada de verão, que estreou no dia 1 deste mês.

Através do seu perfil no Instagram, é possível ver que, para além de ser ator, o jovem talento também canta e joga rugby.

