18 jun, 10:41

Kika Cerqueira Gomes (21 anos) usou as redes sociais para assinalar um momento marcante.

Através da partilha de um conjunto de fotos, no seu perfil do Instagram, Kika Cerqueira Gomes despede-se de Pierre Gasly e de Paris: «Aprendi e cresci tanto» - confessou.

Na legenda da publicação, a modelo e atriz escreveu: «last days in paris!!! such a great few months..i’ve learned and grown so much with this 1st experience living away from home🥹 a looooot to be grateful for» (o que, traduzindo para português significa: «Últimos dias em Paris!!! Que meses fantásticos... aprendi e cresci tanto com esta primeira experiência a viver longe de casa🥹 tenho muuuuito pelo que estar grata»).

A filha da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes mudou-se para a capital francesa no início de setembro de 2023, para estudar e, provavelmente, estar mais perto do namorado - famoso piloto de Fórmula 1.

Recorde-se que Kika Cerqueira Gomes se estreou na nossa ficção em 2021, quando deu vida a Filipa, melhor amiga de Ana Carolina (personagem desempenhada por Beatriz Barosa), na novela Festa é Festa.

Veja as fotos que marcam a despedida, na galeria em cima.