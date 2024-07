Lembra-se de Kim Basinger? Veja como está a atriz aos 70 anos

Hoje às 17:31

Kim Basinger é uma atriz, cantora e ex-modelo norte-americana, que se tornou uma figura icónica no mundo do cinema durante as décadas de 1980 e 1990, destacando-se pelas suas interpretações marcantes e a sua beleza clássica de Hollywood.

Começou a sua carreira como modelo em Nova Iorque, onde rapidamente se tornou uma das caras mais procuradas pela indústria. No entanto, a ambição de Kim Basinger levou-a ao mundo da representação. No final dos anos 70 e início dos anos 80, conquistou os seus primeiros papéis na TV, em programas e também na ficção, mostrando desde cedo o seu talento e versatilidade.

Dos seus projetos cinematográficos, destacam-se "Nove Semanas e Meia" (1986), "Batman" (1989) e "L.A. Confidential" (1997, que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz Secundária).

Na vida pessoal, a atriz foi casada duas vezes, primeiro com o maquilhador Ron Snyder-Britton e depois com o ator Alec Baldwin, com quem teve uma filha, Ireland Baldwin. A sua relação com Baldwin foi amplamente mediática, especialmente após o divórcio conturbado. Kim Basinger é também conhecida pelo seu ativismo em prol dos direitos dos animais, participando em várias campanhas e iniciativas para a proteção e bem-estar animal.

