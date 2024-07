Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

Ontem às 19:03

Apesar de terem ambos participado na série juvenil, não foi nos Morangos com Açúcar que Matilde Breyner e Tiago Felizardo se conheceram, onde ela deu vida a Mariana, na 1ª temporada de verão, e ele foi o inesquecível Manel, da série 3.

Juntos desde 2016, quando protagonizaram a peça "The Motherfucker with the Hat", Matilde Breyner e Tiago Felizardo estão agora a viver uma nova fase das suas vidas, desde que Mia nasceu (em dezembro de 2023).

Recorde-se que depois de se estrear na ficção da TVI nos Morangos com Açúcar, Matilde Breyner participou depois nas novelas Dei-te Quase Tudo, A Única Mulher, A Herdeira, Para Sempre e Rua das Flores.

Já Tiago Felizardo começou o seu percurso na TVI antes da série juvenil, ainda em criança, com apenas 12 anos, na novela Amanhecer. Para além destes dois projetos, o ator integrou o elenco de Santa Bárbara (transmitida recentemente na TVI Ficção), Jogo Duplo e Quero é Viver.

