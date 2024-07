Marta Melro 'arrasa' na Festa de Verão TVI e partilha: «Encerramos o assunto»

8 jul, 12:39

Marta Melro (39 anos) 'arrasou' na Festa de Verão TVI deste ano (que decorreu no passado sábado, 6 de julho), com um look que não passou despercebido.

Com um vestido em tons de champanhe, que exibia a sua excelente forma física, Marta Melro encantou os seguidores no Instagram com as suas partilhas: «Só mais estas e encerramos o assunto porque a vida real não é isto, mas era bom era 😎» - escreveu na legenda de uma das publicações.

A atriz mostrou ainda a tentativa de recriar uma foto de há 20 anos, com Diogo Valsassina, com quem fez par romântico na 2ª temporada dos Morangos com Açúcar.

Recorde-se que Marta Melro começou a sua carreira na TVI na série juvenil, em 2004, e que tem feito parte de vários sucessos da nossa ficção desde então, como Dei-te Quase Tudo, Tu e Eu, Feitiço de Amor, Mar de Paixão, Remédio Santo, Belmonte, A Única Mulher, A Herdeira e, mais recentemente, Festa é Festa.

Veja as fotos do visual, na galeria em cima, bem como outros looks arrebatadores da atriz.