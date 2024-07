O amor é lindo! José Carlos Pereira recebe declaração de amor: «Meu porto seguro, minha luz»

25 jun, 13:39

José Carlos Pereira recebeu uma declaração de amor de Irina, a atual namorada do ator. Foi no final de 2023 que o ator assumiu a sua mais recente relação, com Irina Sustelo (de 40 anos), Médica Patologista Clínica, especializada em Medicina Anti-Envelhecimento, Modulação Hormonal e Tratamento de Excesso de Peso.

Irina Sustelo partilhou uma fotografia ao lado de José Carlos Pereira e escreveu: «Meu porto seguro, meu caminho, minha luz…és tu ❤️#loveislove #beautifullife #formentera».

Veja a partilha completa, aqui:

Recorde-se que o ator anunciou a sua separação de Inês de Góis (mãe dos seus 2 filhos mais novos, Tomás e Afonso), no início de 2023.

Veja, na galeria em cima, algumas fotografias de José Carlos Pereira com a nova namorada.

O ator, que também é médico, especializado em Medicina Estética, revelou recentemente a sua decisão de abandonar a carreira em Televisão.

José Carlos Pereira estreou-se nas novelas da TVI em 2001, em Anjo Selvagem, e, desde então, tornou-se um nome incontornável da nossa ficção, tendo participado nos mais diversos projetos. Baía das Mulheres, Ana e os 7, Morangos com Açúcar, Feitiço de Amor (que esteve em reexibição recentemente na TVI Ficção), Destinos Cruzados, Jardins Proibidos e Inspetor Max são apenas alguns deles.