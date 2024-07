Rui Melo está de parabéns! Recorde os melhores momentos do ator nas novelas da TVI

25 jun, 10:32

Rui Melo está de parabéns! O ator completa hoje, 25 de junho, 50 anos! Recorde alguns dos momentos de Rui Melo na novela «Festa é Festa» .

Rui Melo dá vida a Dr. Teixeira em «Festa é Festa». Um homem na casa dos 50. Divorciado e sem filhos. Profissional sério, dedicado e competente. Apesar de deixar todos muito à vontade no interior do gabinete médico, deixa todos (uns mais que outros) desconfortáveis fora dele, e ninguém consegue explicar exatamente porquê, talvez pelo olhar que acreditam estar sempre ligado no "método de avaliação psicológica".

Ouve ligeiramente mal, o que, por vezes, se torna um pouco desconfortável, quer para os pacientes, quer para com quem se cruza no dia a dia. A convite de Corcovada decide mudar-se para a Bela vida, uma aldeia, que segundo a centenária, tem boas gentes, mas igualmente necessitadas de alguém que cuide da sua saúde mental.

Reveja o momento em que Dr. Teixeira (Rui Melo) é trazido até El Cacto (Luis Gaspar) com um saco na cabeça e amarrado. Teixeira (Rui Melo) tenta mostrar-se calmo, apesar de estar em pânico.

Recorde o momento em que El Cacto (Luis Gaspar) concorda que saber várias línguas o pode ajudar na expansão do negócio, mas também sabe que mais do que isso, precisa de dinheiro e por isso a sua prioridade agora é encontrar o dinheiro que lhe roubaram. Teixeira (Rui Melo) achou que El Cacto já tinha esquecido isso e fica preocupado com a desgraça que pode vir dali.

Veja também a cena em que El Cacto (Luis Gaspar) dá um abraço apertado e sentido a Teixeira (Rui Melo) e agradece-lhe por ter vindo. Dr. Teixeira (Rui Melo) confessa que gostou mais de vir por vontade própria, do que ser raptado, mas avisa que é uma vez sem exemplo. El Cacto afirma que Teixeira o vai ajudar a escapar da prisão e Teixeira engasga-se.

O ator deu também vida a Alcino, na novela «Para Sempre». Recorde o momento em que Alcino (Rui Melo) chega com um advogado e pede a Ruca (Ricardo Sá) uma aguardente. Alcino hesita assinar o contrato de venda, mas acaba por assinar e entrega as chaves. Ruca traz aguardente, mas Alcino rejeita.

Veja a cena em que Antonino conta a todos que criou uma associação de oportunidades e acha que a mina é bom para a região. Alcino (Rui Melo) exalta-se que ele só pensa em dinheiro. Tozé (Paulo Pires) consegue acalmá-los.