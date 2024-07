Sabia que Fernanda Serrano participou no Festival da Canção de 1996? Saiba tudo

25 jun, 14:47

Sabia que a atriz Fernanda Serrano participou Festival da Canção em 1996? Sim, é verdade! A atriz fez parte do coro de João Portugal com o tema "Top-Model".

Veja a atuação da atriz em 1996, no Festival da Canção.

Na descrição, pode-se ler: «João Portugal com o tema "Top-Model" no Festival da Canção de 1996. Com participação no coro da atriz Fernanda Serrano. O concurso acabaria por ser ganho por Lúcia Moniz com o tema "O Meu Coração Não Tem Cor"».

Recorde-se que Fernanda Serrano é mãe de 4 filhos: Santiago (de 19 anos), Laura (de 16), Maria Luísa (14) e Caetana (8), frutos da relação com Pedro Miguel Ramos, que durou mais de 15 anos.

Veja o vídeo na íntegra:

A atriz é uma das mais acarinhadas pelo público e também pelos colegas de profissão. Estreou-se na TVI em 2000, na novela Jardins Proibidos, e depois disso integrou o elenco de muitos sucessos da nossa ficção, como Filha do Mar, Queridas Feras (onde desempenhou um dos papéis mais marcantes da sua carreira, tendo de rapar o cabelo), Louco Amor, Mulheres e Quero é Viver, apenas para nomear alguns. Atualmente, é em Cacau que podemos vê-la.

