Separada de Lucas Dutra, Madalena Aragão 'arrasa' com vestido ousado na Festa de Verão TVI

9 jul, 10:54

Foi no passado dia 6 de julho que Madalena Aragão marcou presença no evento que chamou todas as atenções, no Hotel Myriad, no Parque das Nações, em Lisboa.

Separada de Lucas Dutra, Madalena Aragão 'arrasou' com vestido ousado na Festa de Verão TVI, que somou elogios nas redes sociais: «Giraaa 😍», «Ameiii o look» ou ainda «A mais bonita» foram apenas alguns.

Em declarações à imprensa, conforme foi avançado pela Selfie, Madalena Aragão confirmou estar separada do namorado, com quem mantinha uma relação há cerca de 1 ano.

Recorde-se que a atriz teve a sua primeira participação na ficção da TVI em A Teia, onde desempenhou a personagem Diana, interpretada por Joana Ribeiro, em jovem. Depois disso, ganhou destaque em Quer o Destino, ao dar vida a Ana, filha das personagens de Filipe Vargas e Sara Barradas, e, finalmente, em Para Sempre.

Veja o look impactante, na galeria em cima.